Philip Morris International, Dumansız Bir Gelecek Taahhüdünü Yeni CEO Ataması ile Teyit Ediyor

Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM), Jacek Olczak'in şirketin 5 Mayıs tarihinde yapılan 2021 Yıllık Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca CEO olarak atandığını duyurdu. En son şirketin Global Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi (COO) olarak görev yapan Olczak, 5 Mayıs tarihinde yapılan 2021 Yıllık Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine de seçildi. 2013'ten 5 Mayıs 2021 tarihine kadar PMI'ın CEO’su olarak görev yapmış olan André Calantzopoulos, bu toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Atamalar, PMI'ın Aralık 2020'deki liderlik değişim sürecinin duyurusunun ardından yapıldı.

Görevlendirmeyi kabul eden Olczak, PMI'ın 2016'da duyurduğu dumansız dönüşüm sürecini hızlandırma taahhüdünde bulundu. Şirket, mümkün olduğunca kısa süre içinde yanma olmayan ve sigara kullanımına kıyasla daha az zararlı olan dumansız ürünleri geliştirmeye, bilimsel kanıtlarla desteklemeye ve sorumlu bir şekilde satışa sunmaya odaklanmış durumda.

Konuyla ilgili konuşan Olczak şunları söyledi: "Dumansız bir şirkete dönüşüm sürecimizi hızlandırırken PMI'a liderlik etmekten büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Bilimsel yenilikler konusunda sektör lideri olan PMI, 2025'te gelirlerinin yarısından fazlasını dumansız ürünlerden elde etmeyi amaçlıyor. Durmaksızın değişen portföyümüz, uzun vadeli geleceğimize ışık tutacak. Bilimsel araştırmalarımızdan ve uzmanlığımızdan yararlanarak ve toplu becerilerimizi ve hayal gücümüzü kullanarak, mevcut portföyümüzün ötesinde yenilikler yapacağız.”

56 yaşındaki Jacek Olczak, PMI'daki kariyerine 1993 yılında başladı. Olczak, 2012'de CFO olarak atanmadan önce Avrupa genelinde aralarında Polonya ve Almanya pazarlarının Genel Müdürlüğünün ve Avrupa Birliği Bölgesinin Başkanlığının da bulunduğu çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. 2018'e kadar CFO olarak görev yapan Olczak, bu tarihte PMI'ın COO olarak atandı. Olczak’ın Polonya'daki Lodz Üniversitesi'nden ekonomi master derecesi bulunmaktadır.

Jacek Olczak, IQOS'un 2014 yılında Nagoya, Japonya'da piyasaya sürülmesiyle beraber PMI'ın ticari satış aşamasına geçen dumansız dönüşüm sürecinde kilit bir rol oynadı. Kendisinin COO görevini üstlendiği sırada PMI, dumansız ürünlerden elde edilen gelirlerini yüzde 28'e yükseltti. Ayrıca COO olarak Sn. Olczak'ın yönetimindeki şirket, PMI'ın dumansız ürünlerinin coğrafi kapsama alanını sıfırdan, aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin de bulunduğu 66 pazara çıkardı.

Konuyla ilgili konuşan Andre Calantzopoulos şunları söyledi: "Jacek, yeni CEO pozisyonunda PMI'ın dumansız vizyonunu gerçekleştirmek için ideal seçim oldu. Şirkete ve çalışanlarımıza duyduğu derin bağlılığın yanı sıra ürünlerimiz, sistemlerimiz, değerlerimiz ve yatırımcılarımız konusundaki engin bilgisi sonuç odaklılığını destekliyor. Kendisinin faaliyetlerimizin sürekli büyümesini sağlayacak ve katma değer yaratacak ideal bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimde kendisiyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Philip Morris International: Dumansız Bir Gelecek İnşa Etmek

Philip Morris International (PMI), tütün sektöründe dumansız bir gelecek inşa edecek ve aksi takdirde sigara kullanmaya devam edecek olan yetişkinlerin, toplumun, şirketin ve hissedarlarının menfaatine olacak şekilde sigaraların yerine dumansız ürünler koyacak bir dönüşüme liderlik yapmaktadır. PMI, ABD dışındaki pazarlarda sigara, dumansız ürün ve ilişkili elektronik cihazların ve aksesuarların ve nikotin içeren diğer ürünlerin imalatı ve satışı ile iştigal eden, lider bir uluslararası tütün şirkedir. Ayrıca PMI, Altria Group, Inc.'ye ilgili ürünlerin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) pazar öncesi tütün ürün başvurusu (PMTA) süreci kapsamında pazarlama izni almış olduğu ABD'de ruhsat çerçevesinde satışa sunulması için IQOS Platform 1 cihazının versiyonlarının ve sarf malzemelerinin sevkiyatını yapmaktadır. FDA ayrıca kamu sağlığının desteklenmesi için IQOS'un bir versiyonu ve sarf malzemeleri için bir maruziyet modifikasyonu izninin düzenlenmesinin uygun olduğunu tespit ederek bu ürünlerin Riski Modifiye Edilmiş bir Tütün Ürünü (MRTP) olarak pazarlanmasına izin vermiştir. PMI, risksiz olmayıp sigara kullanımına devam etmeye kıyasla daha iyi bir alternatif sunan yeni dumansız ürün kategorisi üzerine bir gelecek inşa etmektedir. Ürün geliştirme konusunda birden fazla disiplini kapsayan kapasitesi, modern tesisleri ve bilimsel çalışmalar sonucunda elde ettiği kanıtlar sayesinde PMI, dumansız ürünlerinin yetişkin tüketicilerin ihtiyaçlarını ve katı yönetmelik şartlarını karşılamasını hedeflemektedir. PMI'ın dumansız ürün portföyü arasında yakmadan ısıtılan tütün ve nikotin içeren buharlı ürünler yer almaktadır. 31 Mart 2021 itibariyle PMI'ın dumansız ürünleri önemli şehirlerde veya ülke genelinde 66 pazarda satışa sunulmuştur ve PMI, dünya çapında yaklaşık 14,0 milyon yetişkinin halihazırda IQOS'a geçmiş olduğunu ve sigarayı bıraktığını tahmin etmektedir. Daha detaylı bilgi için www.pmi.com ve www.pmiscience.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

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07/05/2021 12:30