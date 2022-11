Philip Morris International, yeni IQOS ILUMA ile Dumansız Geleceğe Bir Adım Daha Yakın

Philip Morris International (PMI) ürünlerinin Kuzey Kıbrıs’taki satış ve dağıtımından sorumlu distribütörü Kaner Şirketler Grubu geçtiğimiz gün gerçekleşen lansman etkinliğinde sigara içmeye veya nikotin ürünü kullanmaya devam edecek olan yetişkinler için yeni nesil IQOS ILUMA'yı Kuzey Kıbrıs’ta piyasaya sürdü. Dünyanın 1 numaralı tütün ısıtma teknolojisi IQOS , SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ ile tütünü yakmadan indüksiyon yoluyla ısıtıyor.

IQOS ILUMA serisi üç farklı cihaz alternatifiyle ve fiyat seçenekleriyle Kuzey Kıbrıs’ta yetişkin tüketicilerle buluşuyor: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA ve IQOS ILUMA ONE. Her üç cihazda da ısıtma bıçağı bulunmuyor ve yeni SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ teknolojisi sayesinde kullanıcılara önceki IQOS cihazlarına göre kolaylık sağlıyor. Yenilikçi tasarıma sahip IQOS ILUMA, her tütün çubuğunda daha temiz bir kullanım sunuyor, kül ve tütün kalıntısı bırakmıyor, cihazı temizlemeye gerek kalmıyor ve sonuç olarak her tütün çubuğunda aynı deneyimi sunuyor.

Philip Morris International, 2016’da ilan ettiği ‘dumansız gelecek’ vizyonu kapsamında 2025 yılına kadar, sigara içmeye devam edecek olan en az 40 milyon sigara kullanıcısının dumansız ürünlere geçiş yapmasını hedefliyor. PMI, genişleyen ürün portföyünün en yenilikçi ürünü olan IQOS ILUMA ile yetişkin tüketicilere yeni nesil bir teknoloji sunarak IQOS deneyimini ileri seviyeye taşıyor.

Jacek Olczak: “Dumansız geleceği hızlandırmak adına önemli bir adım”

Philip Morris International’ın uzun vadeli hedefini “Hedefimiz sigarasız bir dünya; sigaranın yerine sigara içmeye devam etmekten daha iyi bir seçim olan dumansız alternatiflerin tercih edildiği bir dünya” olarak özetleyen PMI CEO'su Jacek Olczak: “IQOS’un birkaç farklı neslini geliştirdik; portföyümüzü, teknolojideki gelişmelerden faydalanarak ve tüketicilerden duyduğumuz geri bildirimler doğrultusunda sürekli iyileştiriyor, bilimsel araştırmalarla desteklenen çözümler sunmak için genişletiyoruz. Şimdiye kadarki en yenilikçi cihazımız olan IQOS ILUMA, dumansız geleceği hızlandırma çalışmalarımızda ileriye yönelik önemli bir adımı temsil ediyor." dedi.

Serhan Kaner: “Yetişkinlerin daha az zararlı ürün alternatifleri hakkında doğru bilgilendirilmesini önemsiyoruz”

PMI ürünlerinin Kuzey Kıbrıs’taki satış ve dağıtımından sorumlu distribütörü Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner ise lansmanla ilgili açıklamalarda bulundu; “Sigara kaynaklı hastalıklardan korunmanın en iyi yolu sigaraya hiç başlamamak veya bırakmak. Bununla birlikte sigara kullanımına devam edecek yetişkin tüketicilerin daha az zararlı ürün alternatifleri hakkında doğru bilgilendirilmesini çok önemsiyoruz. Kaner Şirketler Grubu olarak, farklı yetişkin tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak adına her seride en son teknolojiyi kullanan ve sürekli gelişen IQOS ILUMA’nın üç farklı cihaz alternatifini de aynı anda Kuzey Kıbrıs’ta piyasaya sunuyoruz. Dumansız Ada vizyonumuza paralel olarak Kuzey Kıbrıs’ın IQOS ILUMA ile ilk tanışan ülkeler arasında olması bizim için gurur verici. Daha zahmetsiz ve kolay bir kullanım sunan IQOS ILUMA için dumansız ürünler portföyümüzün yeni amiral gemisi diyebilirim.”

IQOS ILUMA 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs’ta satışa sunulacak.

IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA ve IQOS ILUMA ONE

IQOS ILUMA Prime, Smartcore Induction System™ sayesinde, tütünü ısıtma bıçağı olmadan merkezden manyetik indüksiyon yoluyla ısıtıyor ve geliştirilmiş teknolojisiyle her tütün çubuğunda aynı tadı veren bir tütün deneyimi sağlıyor. Isıtma bıçağı olmayan yeni tasarımı sayesinde kül ve tütün kalıntısı bırakmıyor ve temizleme gerektirmiyor. Tasarımı ve yüksek malzeme kalitesi ile IQOS ailesindeki en gelişmiş cihaz.

IQOS ILUMA, tasarım olarak daha önceki IQOS cihazlarını andırıyor ancak bu cihaz da çığır açan Smartcore Induction System™ ile çalışıyor.

IQOS ILUMA One, tek parça tasarım ve kolay kullanım özelliğine sahip. Tek şarjla 20 kullanım imkânı sunuyor.

28/11/2022 17:33