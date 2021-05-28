Philip Morris, Japonya’da sigara satışlarını 10 yıl içinde bitirmeyi hedefliyor

Nikkei’de yayınlanan habere göre Philip Morris International’ın (PMI) yeni CEO'su Jacek Olzcak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Japonya’da sigara satışlarını bitirmeyi hedefliyor. Röportajında Olzcak Japonya'nın 10 yıl içinde dumansız bir toplum haline geleceğini, PMI’ın önümüzdeki 10-15 yıl içinde sigaradan kademeli olarak çekilmesini beklediğini ve bu geçişin ilk olarak Japonya'da gerçekleşmesini istediğini söyledi. PMI’ın geliştirdiği IQOS, ısıtılan tütün ürünleri kategorisinde öne çıkan bir ürün. İngiliz pazar araştırma uzmanı Euromonitor International'a göre, PMI’ın 2019'da Japonya pazarında bu kategorideki pazar payı %70’ti.

Isıtılan tütün ürünlerinde yanma gerçekleşmediği için, sigara kaynaklı hastalıkların birincil sebebi olduğu bilinen ve yanma sonucu ortaya çıkan zifir, karbon monoksit gibi zararlı veya potansiyel olarak zararlı maddelerin oluşumu önemli ölçüde azalıyor. Yanma olmadığı için bu ürünler arkasında duman ve kül de bırakmıyor.

IQOS aralarında Japonya, ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 66 ülkede satılıyor. Olczak, 2025 yılına kadar bu sayıyı 100'e çıkarmak istediğini ve şirkette CEO olarak görev yaptığı sürede sigara pazarından çıkışlarına yönelik zaman planını açıklamayı umduğunu söyledi.

Japonya ile ilgili açıklamalarına devam eden Olczak, sigara satışlarının bitirilmesinin ancak doğru düzenleme, anlayış ve hem toplumsal hem de endüstri desteği ile gerçekleşebileceğini vurguladı: "Bu yalnızca Philip Morris International'ın sigara satışını durdurmasıyla olacak iş değil, değil mi? Çünkü sigara satmaya devam eden başka üreticiler var" dedi. "Japonya'daki çeşitli bakanlıklar - sağlık ve sanayi bakanlıkları dahil - arasında koordineli bir çaba olursa, Japonya'nın 10 yıl içinde dumansız hale getirilebileceğine inanıyorum."

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28/05/2021 12:13