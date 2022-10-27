Philips, 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Philips, küresel çapta 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. Şirketin cirosunun 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 5 azalarak 4,3 milyar euroya gerilediği açıklandı. Şirket bu dönemde 1,5 milyar euro zarar etti.

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips'ten 2022 üçüncü çeyrek satışlarına ilişkin raporunu yayımladı.

Philips'ten yapılan açıklamada, üst üste 5. çeyrekte satışların düştüğü ve şirket varlıklarının azaldığı belirtildi.



Şirketin cirosunun 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 5 azalarak 4,3 milyar euroya gerilediği ve bu dönemde 1,5 milyar euro zarar ettiği kaydedildi. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 358 milyon euro kar açıklamıştı.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR



Dünya genelinde 79 bin çalışanı bulunan şirketin, satışlardaki düşüşün ve siparişlerdeki azalmanın devam edecek olması sebebiyle 400’ü Hollanda'da olmak üzere toplam 4 bin çalışanı işten çıkarılacağını bildirdi.



Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Philips Üst Yöneticisi (CEO) Roy Jakobs, şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz, geri çağrılan uyku apne cihazları sebebiyle müşterilerin kaybolan güvenini yeniden kazanmak, tedarik zincirindeki verimliliği artırmak ve şirket işleyişindeki hızı yükselmek. Bunu yaparken, bizim için kolay olmasa da derhal 4 bin çalışanımızın işine son vermek zorundayız"



Philips, Haziran 2021'de dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu cihazı ve vantilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağırmıştı.

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27/10/2022 12:24