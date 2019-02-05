Philips TV sahiplerine Amazon Alexa müjdesi geldi. Tüm Philips 2019 Android TV'lerde Android 9 Pie işletim sisteminin yanında, Google Asistan'a kolay erişim sağlayan bas-konuş özellikli mikrofonlu kumanda da bulunuyor.

Android TV'lerini Alexa üzerinden kontrol etmek isteyen kullanıcılar; cihazı bir defa Philips Smart TV Ses Kontrol Özelliğiyle kurulumunu yaptıktan sonra Amazon Echo gibi Alexa uyumlu bir cihazla eşleştirerek ses özelliklerine ulaşabiliyor.

Son model Android 9 Pie işletim sisteminde yer alan Google Asistant sayesinde yalnızca kullanıcı sesiyle; gişe rekoru kıran oyunların skolarına ulaşabilmek, ışıkları kontrol edebilmek ve evdeki diğer cihazları kontrol etmek mümkün.

Philips Android TV'lerin eski cihazlarına gelince, Android Oreo'nun mevcut Philips TV'lere entegrasyonu 2018 Aralık ayında başladı. Havadan denetim sayesinde tüm 2018 modellerinde ve bazı 2017 modellerinde 2019 yılında Android P sistemine direkt olarak geçiş olabiliyor.

Aynı zamanda; uygun fiyatlı 6000 serisinden premium 8000 serisine kadar tüm yeni model 2019 Philips Smart TV serisinin yüzde doksanından fazlasında Dolby Vision HDR ve Dolby Atmos'la uyumlu. Eğer siz de bu özellikten yararlanmak istiyorsanız yukarıdaki adımları izleyebilir ve Alexa deneyimini Philips cihazları üzerinden yaşayabilirsiniz.