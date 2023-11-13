Phillip Cocu istifa etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu, Vitesse'deki görevinden istifa etti. Phillip Cocu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

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13/11/2023

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Phillip Cocu istifa etti


Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki Cocu'nun, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'yi 2018 yılında çalıştıran futbolcu kökenli teknik adamlardan Cocu yönetiminde Vitesse, bu sezon 12 maç sonunda topladığı 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Cocu, Vitesse ve Fenerbahçe'nin yanı sıra PSV Eindhoven ve Derby County takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti

13/11/2023 10:28
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TAGS: Phillip Cocu i, stifa,
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