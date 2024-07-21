Pierre-Emile Hojbjerg imzayı atıyor: Anlaşma sağlandı

Teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi'yi getiren Marsilya bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.



Athletic'te yer alan haberde Marsilya'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg içn anlaşma sağladığı belirtildi.



Marsilya'nın bu transfer için 20 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. 28 yaşındaki oyuncunun Tottenham'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



Transfer döneminde Hojbjerg'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.

HOJBJERG'İN KARİYERİ

Altyapıda Skjold, Kopenhag ve Brondby'nin formalarını giyen Pierre-Emile Hojbjerg, 2012'de Bayern Münih'e transfer oldu.



2013 yılında A takıma yükselen Danimarkalı orta saha, Almanya'da Augsburg ve Schalke formalarını giydi.



Hojbjerg, Premier Lig'de Southampton ve Tottenham'da oynadı.