Pierre-Emile Hojbjerg imzayı atıyor: Anlaşma sağlandı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Tottenham'dan Pierre-Emile Hojbjerg'i kadrosuna katmaya yakın. İki takımın bonservis bedeli için anlaşma sağladığı ve transferin 20 milyon euroya tamamlanacağı belirtildi.
21/07/2024
Teknik direktörlük görevine Roberto De Zerbi'yi getiren Marsilya bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.
Athletic'te yer alan haberde Marsilya'nın İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg içn anlaşma sağladığı belirtildi.
Marsilya'nın bu transfer için 20 milyon euro ödeyeceği aktarıldı. 28 yaşındaki oyuncunun Tottenham'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Transfer döneminde Hojbjerg'in adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.
HOJBJERG'İN KARİYERİ
Altyapıda Skjold, Kopenhag ve Brondby'nin formalarını giyen Pierre-Emile Hojbjerg, 2012'de Bayern Münih'e transfer oldu.
2013 yılında A takıma yükselen Danimarkalı orta saha, Almanya'da Augsburg ve Schalke formalarını giydi.
Hojbjerg, Premier Lig'de Southampton ve Tottenham'da oynadı.