Piknik alanı değil, çöp alanı!
Piknik alanları piknikçilerin bıraktığı atıklar nedeni ile adeta çöplüğü andırıyor
15/05/2021
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaşanan Şeker Bayramı'nda vatandaşlar piknik alanlarına akın etti. Piknik alanlarına giden sorumsuz insanlar yüzünden piknik alanları pisliğe boğuldu. Vatandaşlar, çöplerini yanlarında götürmeyerek adeta piknik alanlarını çöplüğe çevirdiler. Alanların kirletilmesi nedeniyle çevreye duyarlı pikniğe giden diğer vatandaşları da rahatsız etti.
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Fotoğraflar/Sosyal medya/Oya Kutsal