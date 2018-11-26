Pilates Hakkında Merak Edilenler

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar, bilgisayar karşısında uzun saatler geçirenlerin, zayıflamak isteyenlerin ve duruş bozukluğu yaşayanların son yıllardaki favori sporu olan pilates ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

FITIK PİLATESE ENGEL Mİ?: Bel veya boyun bölgesinde fıtık olan ve "pilates bana uygun mu?" diye düşünenlerin öncesinde bir ortopedi uzmanının muayenesinden geçmesi önemli. Doktor muayenesinde kişinin kas dokusu, daha önce geçirdiği hastalıklar, belde ve boyunda fıtık benzeri omurga sorunları varsa tüm bunlar değerlendirilir. Çok ileri aşamada değilse fıtık pilatese engel değildir ancak mutlaka uzman bir doktor ve bir eğitmenin gözetiminde yapılmalıdır.

PİLATES ZAYIFLATIR MI?: Fit ve formda bir vücudun hayalini kuranların da favorisi olan pilates gerçekten zayıflatıyor mu? Pilates kilo vermeyi sağlamaz, vücut daralması yapar. Pilates, vücudu sıkılaştırır, kasları iyi organize ederek vücutta daralma sağlar. Pilates birkaç beden küçülmeyi sağlayabilir ama bunu zayıflatarak değil kaslarda sıkılaşma sağlayarak yapar.

HER YAŞ GRUBUNA UYGUN MU?: Deneyimli bir eğitmenle tüm yaş grupları kendi bedensel ihtiyaçlarına özel pilates egzersizleri yapabilirler. Pilates aslında herkes için uygundur ancak öncesinde doktor muayenesi gerekir.

VİDEO İZLEYEREK PİLATES YAPILABİLİR Mİ?: Pilates, aletli, toplu ve hiçbir alet olmadan farklı egzersizlerle yapılabiliyor. Profesyonel bir eğitmen, doktordan kişinin duruşunda nerelerin güçlenmesi gerektiğinin bilgisini alacak ve ona göre bir program hazırlayacaktır. Video izleyerek pilates yapan kişiler bundan mahrum kalırlar. Kişi sürekli masa başında çalışmaktan kaynaklanan bel veya boyun ağrısı yaşıyorsa ve güçlendirilmesi gereken özel bir kas varsa, eğitmen gerekli yönlendirmeleri yapabilir. Ayrıca kademeli geçişler yapmak ve sakatlanmaları önlemek için de bir eğitmen gözetimi önemlidir.

AĞRI VARSA NE YAPMAK GEREKİYOR?: Ağrının üzerine gidilmeli mi sorusu ile çok sık karşılaşıyoruz. Ağrı varsa kesinlikle üzerine gidilmemeli. Bu çok net ve kesin. Ağrı çok önemli bir alarmdır ve üzerine gidilmemesi gerektiğini gösterir. Pilates başta olmak üzere bütün sporları yaparken doz kademeli olarak, yavaş yavaş artırılmalıdır. Bu artırma sırasında ağrılar olacaktır fakat ağrıyı belli bir noktadan sonra tolere etmemek gerekir. Örneğin 10 takım çalışılacaksa ama daha 6'ıncıda ağrı başlıyorsa, tamamlamaya çalışmak doğru değil. Bu noktada bire bir çalışılan eğitmenler yönlendirici olmalı ve kademeli bir geçiş uygulamalılar. Özellikle aletli pilates eğer üzerine gidilirse ve yanlış kullanılırsa sakatlayıcı bir hal alabilir. Kas içi kanamalar, tendon yırtılmaları yanlış yapılan pilates sonucu sıkça karşılaştığımız durumlar. Bu zorlamalar sonucunda oluşan tendon kopmaları ve yırtılmaları cerrahi işlemlerle sonuçlanabiliyor.