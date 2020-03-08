Pilavı bu şekilde tüketiyorsanız zehirlenebilirsiniz

Tencerede kalan pilavı ertesi gün tekrar ısıtıp yiyor musunuz? O zaman dikkat edin. Yeni yapılan bir araştırmaya göre, doğru yöntemi izlemezseniz pilavı ısıtıp yemek sağlığınızı tehlikeye atıyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Gıda Güvenliği Uzmanı Benjamin Chapman'a göre, pirinci pişirdiğinizde pirinçte bulunan bacillus cereus mikrobu ölmeyebiliyor.

Pişirme sırasında ölmeyen bakteri, oda sıcaklığında bekletildiğinde gelişmeye ve hatta üremeye başlıyorlar.

Pilavda bulunan su ve besleyiciler bakterilerin gelişmesi için uygun ortamı sağlıyor. Gelişen bakteriler toksinler salıyor. Bu toksinler arasında ısıya dayanıklı bir toksin de bulunuyor.

08/03/2020 16:02