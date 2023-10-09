Pile - Yiğitler yolunda mutabakata varıldı

BM, Pile’de yol konusundaki sorunun çözümü yönünde bir mutabakata ulaşıldığını açıkladı.

Pile - Yiğitler köyü arasındaki yolla ilgili mutabakata varıldığını UNFICYP'in resmi sosyal medya hesabından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart duyurdu. Colin Stewart, yaptığı açıklamada "Bazı yöntemler hala tartışılmaktadır ancak çerçeve mutabakatı bugün yürürlüğe girecektir"dedi. Detaylar geliyor...