Pile anlaşması, perde gerisi ve Kıbrıs sorunu

Rum yönetiminin, Pile-Yiğitler yolu konusunda sağlanan uzlaşığı, "krizin başarıya çevrilmesi” olarak görüp, "Büyük Güven Yaratıcı Önlem" olarak göstermeye çalıştığı iddia edildi.

Haftalık Kathimerini'de yer alan haberde, Rum yönetiminin, Pile-Yiğitler yol genişletme/iyileştirme çalışmaları konusunda aylar öncesinden uluslararası alanda destek sağlamak için perde gerisi çalışmalar yapmasından dolayı BM Barış Gücü'nün engelleme çalışmasıyla yaşanan gerilimin hemen ardından uluslararası kamuoyundan güçlü destek açıklamaları geldiği iddia edildi.

Gazeteye göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın iki tarafla görüşmeleri sonucunda yol konusunda Ağustos ayı sonlarında anlaşmaya varılmasına rağmen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta “çok daha fazlasını elde etme" amacından dolayı açıklanmadı.

Haberde, Hristodulidis’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Genel Sekreter Antonio Guterres ile üçlü görüşme ve bir BM temsilcisi atama açıklamasını beklentisiyle gittiği New York’ta beklediklerini bulamamasından dolayı anlaşmanın geçen pazartesi günü açıklandığı belirtildi.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan gelen, doğal gazın ortak değerlendirilmesi çağrısının, “böyle bir şeyin Türk tarafının egemen eşitliği görüşmesinin masaya konulması için bir emsal ve zemin oluşturacağı” gerekçesiyle Rum yönetimi tarafından bir kez daha reddedildiğini yazdı.

Haberde, Hamas-İsrail savaşı ile “tektonik" gelişmeler yaşanan bölgede Kıbrıs sorununda yeniden bir hareketlenme sağlanamadığı değerlendirmesi yapan diplomatik çevrelerin, KKTC’de cumhurbaşkanı seçim prosedürünün başlayacağı 2025’e kadar Kıbrıs sorununda göreceli bir hareketlilik yaratılmak isteneceği iddiasında bulunduğu yazıldı.