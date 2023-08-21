Pile halkı yollarda eziyet çekiyor

BOŞ HAMASET PİLE HALKININ SORUNUNU ÇÖZMEZ. KONU BASİT. PİLE HALKI YOLLARDA EZİYET ÇEKİYOR. ÇÖZMEMİZ GEREKEN SORUN BUDUR…

PİLE HALKININ MAĞDURİYETİNİ UNUTARAK, NEREDEYSE SAVAŞ TAMTAMLARI ÇALAN, YA DA BARIŞ HAVARİSİ KESİLEN HERKES BİRAZ SUSSUN, PİLE HALKI KONUŞSUN…

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan, hafta sonu gündem olan ve önümüzdeki günlerde de en çok ilgileneceğimiz konu tabii ki Pile. Bölge halkı sağlıklı bir ulaşım için toplam 4 km’yi geçmeyen bu yola ciddi derecede ihtiyaç duyuyor. Olayı insancıl bir konu olarak algılamazsak sonuç alamayız

Soru şu: Kıbrıslı Rumlar Pile’den Güney Kıbrıs’ın her noktasına çok rahat bir şekilde ulaşırken, aynı köyde yaşayan Kıbrıs Türkler neden barikatlarda saatlerce beklemek zorunda? Bu soruya Kıbrıslı Türklerden önce insancıl Kıbrıslı Rumlar ve BM cevap vermeli

Tespit önemlidir. Tespiti doğru yapmazsanız çözüm üretmeniz de mümkün değildir. Yıllardır Kıbrıslı Türkler Pile köyünde ulaşım anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bu sıkıntıların aşılması için Türk hükümetlerinin üretebileceği tek çare bu yol, başka da alternatif yok…

“Bu durumda batı kapısı az bir masrafla neden açılmıyor? “ sorusunu sorduğunuzu duydum. Hatta bir soru daha sorabiliriz. “Mevcut diğer muydu Sınır kapısı neden genişletmiyor?” İsterseniz soruları daha da artıralım. Soru sormak en kolayı… Cevap ise belli

Değerli dostlar Beyarmudu köyü tamamen güney sınırı anlamında söylüyorum, İngiliz üsler bölgesi. Dolayısı ile Pile halkına, Beyarmudu üzerinde herhangi bir geçiş formülü üretmek mümkün değil. Zira yukarıda sorduğum soruların tamamına İngiliz yetkililer “hayır” diyor, yıllardır

İki gündür bakıyorum herkes kendine göre bir takım formüller üretmiş. İstediğiniz kadar formül üret, tek çözüm şu an üzerinde tartışılan yol. Lütfen olaya insancıl açıdan bakan herkes siyasilerin vermiş olduğu demeçleri, giydiği çizmeleri unutsun

Pile halkı ciddi sıkıntılar çekiyor. Larnaka Havaalanı’ndaki yoğunluk, Beyarmudu Sınır kapısı üzerinden KKTC’ye geliyor, kapıda uzun kuyruklar oluşuyor. Bu da Pile halkı için yaşamı çekilmez hale getiriyor. O zaman bu sorunu çözmek hem Türk hem Rum hükümetinin görevidir

Arçoz- Pile arası 4 km. Bu yolun yalnızca 350-400 metresi Birleşmiş Milletler kontrol alanı olarak kullanılıyor. Olayların yaşandığı bölgeler tamamen Türk tarafına ayrılmış bölgede. Gerilimi daha fazla tırmandırmanın hiçbir anlamı yok. İnsani bir adım atılacak, BM de misyonu gereği buna destek verecek

Bu yol tamamlanırsa, ki hem insani hem vicdani olarak bu bizim Pile’de yaşayan Kıbrıs Türklere borcumuz, sandığımız gibi herkes çok kolay kullanamayacak. Çünkü ucu askeri bölgeye çıkıyor. Ne buradan Pile’ye gitmek isteyen, ne de Pile’den çıkmak isteyen bu yolu kullanamayacak. Sadece Pileli Türkler… Şimdilik….

En basit tabirle söylüyorum, bu yol yalnızca Pile halkını uzun kuyruklardan kurtarmak için. Rumlar da kullanamayacak. Neden? Dediğim gibi orası önemli oranda askeri bölge. Eğer iki siyasi eşit anlaşır, kontrol noktaları oluşturursa belki ileride herkes bu yolu kullanır

“Efendim, hırsızlık ve kaçakçılık olayları kontrol edilemeyecek”… gerekçe olarak bunu öne süren Rumlar, buna destek veren Türkler var. Yahu sınırlar kevgire dönmüş, insan- hayvan, uyuşturucu ne ararsan zaten kaçırana. Bu yol mu kaçakçılığa sebep olacak? Gülerim…

Başta da söyledigim gibi doğru tespit yapmazsak hepimiz boş bir tartışmanın içerisinde ömür törpüleriz. Pile halkının bu yola ihtiyacı var. Tek alternatif bu yol. Sorunu çözmek isteyenler de gücünü bu noktaya vermeli. Boş hamaset Pile halkının sorununu çözmez

İngiliz Üsler Bölgesi ikinci bir kapıya izin vermedi. Geriye bir tek BM kontrolünde ama adamıza ait 350- 400 metrelik bir alan kalıyor. İnsancıl amaçlarla adada bulunan BM, umarım Pile’deki Türklerin daha fazla çile çekmesine izin vermez