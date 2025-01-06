Pile ile Larnaka arası ekspres sefer

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06/01/2025

Pile ile Larnaka arası ekspres sefer

Pile’den Larnaka’ya ekspres otobüs seferi düzenleneceği belirtildi.

Politis gazetesi “Pile-Larnaka Ekspres Sefer” başlıklı haberinde kamu taşımacılığı yapan “Cyprus Public Transport” şirketinin, yolculara kolay ve hızlı çözümler sunmak amacıyla 27 Ocak itibarıyla Pile’den Larnaka’ya ekspres sefer başlatacağını yazdı.

Habere göre, seferler günlük olarak her yarım saatte bir olmak üzere 35’e çıkarılacak. Hafta sonları ise 16 sefer yapılacak.

Gazete, seferlerle yolcuların, turistik bölge Pile’den Larnaka’nın merkezine hızlı bir şekilde aktarılmasının amaçlandığını yazdı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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HK KIBRIS

Mücadeleye Liderlik Edenler belgeseli, GAÜ'de gösterilecek

HK KIBRIS

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim, Eğitim ve Siyasal Bilimler Fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde, "Liderlere Vefa" başlığıyla bir etkinlik düzenlenecek. GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir'in yönetmenliğini üstlendiği “Mücadeleye Liderlik Edenler” adını taşıyan belgeselin gösterimi de yapılacak. Özdemir, ilk kez gösterimi yapılacak belgesel ile ilgili, “27 dakikalık belgeselimizin adı; 'Mücadeleye Liderlik Edenler'. Belgesel; Cumhuriyet Meclisi Milletvekili Alişan Şan’ın katkılarıyla da hazırlandı. Girne Amerikan Üniversitesi'nde, ilk gösteriminin yapılacağı anlarda, BRT TV'de eş zamanda yayınlanacak. Milli mücadele yıllarında; Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın evlatları ve yakın çalışma arkadaşlarının çok özel anılarının aktarıldığı özel bir belgeseli sunmaktan dolayı mutluluk ve huzur duyuyorum." dedi. Açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderlerleri, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikallerinin yıl dönümlerinde aziz hatıralarının anılması öncesinde düzenlenen etkinliğin, halka açık olduğu belirtildi.
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