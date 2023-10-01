Pile konusunda anlaşmaya yakın olunduğu iddiası

Pile-Yiğitler yol yapımı konusunda Türk tarafı ile Rum Yönetimi arasında anlaşmaya varılmasının çok yakın olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, başka bir haber içerisindeki “Arsus (Yiğitler)-Pile Bölgesindeki Türk Tarfı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşmaya Doğru” ara başlıklı haberinde, Pile-Yiğitler yol yapımı konusunda tarafların bir anlaşmaya varmasının yakın olduğunu ileri sürdü.

BM aracılığıyla yapılmakta olan dolaylı görüşmelerde, ilk bakışta her iki tarafın kabul ettiği görülen bir çerçevenin belirlendiğini savunan gazete, anlaşmanın temelinde, Yiğitler-Pile bölgesindeki ara bölgenin statüsünün, UNFICYP’in denetiminde korunacağını yazdı.

Arazi sahipleri tarafından kentsel gelişimin sağlanacağını aynı zamanda arazinin de tarımsal gelişiminin olacağından bahseden gazete, bu olgular temelinde, UNFICYP’in varlığıyla ara bölgenin statüsünün korunmasıyla, sadece vatandaşlar tarafından kullanılacak Yiğitler-Pile’yi birleştirecek yolun inşa edileceğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, geçtiğimiz Salı yapılan Ulusal Konsey toplantısında Milli Güvenlik Kurulu Koordinatörü Tasos Conis’in konu hakkında görüşülen ve büyük ölçüde uzlaşılmış olarak addedilen çerçeve hakkında bilgilendirmede bulunduğunu yazdı.

Gazete, anlaşmaya varılması durumunda, KKTC makamlarının, bahse konu bölgedeki ara bölgeyi “işgal edilmesini” ileriye götürmeyeceğini, arazi sahiplerinin de mülklerini değerlendirebileceğini belirtti.