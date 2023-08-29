Pile konusunda ''tünelin sonunda ışık göründü'' iddiası

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Pile yolu konusunda taraflarla yürüttüğü görüşmeler sonrasında uzlaşı ihtimali doğduğu iddia edildi.

Politis gazetesi, “Pile’deki Yol Konusunda Anlaşma Rotasında – Görüşmeler Sürüyor” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında uzlaşmazlık konusu olan Pile-Yiğitler yolu konusunda sürdürdüğü müzakerelerde uzlaşı ihtimalinin doğduğunu yazdı.

Gazete, BM’den bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, Stewart’ın taraflarla yürüttüğü görüşmelerde ortamın, ilk günlerdekinden daha ılımlı olduğunu ve bir uzlaşı ihtimalinin “tünelin sonunda doğduğunu” öne sürdü.

Kıbrıs Rum tarafının, iki taraf arasında varılacak bir anlaşmanın maddelerinin uygulanmasının kontrolünün BM tarafından yapılmasını talep ettiğini ve bu talebin karşılanmasının anlaşmaya varılmasında büyük bir adım teşkil edeceğini ifade eden gazete, tarafların, Kıbrıs Rum tarafının önerisi temelinde uzlaşıya varma yolunda oldukların iddia etti.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, Pile-Yiğitler yolunun açılması karşılığında bölgede kalkınma amaçlı bölgelerin ilan edilmesini önerdiğini hatırlatırken Stewart’ın taraflarla temaslarını sürdüreceğini de vurguladı.

-Rum Sözcü Letimbiotis’in açıklaması

Gazete haberinin devamında, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuya ilişkin dün yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, Pile konusunda BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’nin görüşünün, Güvenlik Konseyi’nin ortak açıklamasında belirtildiği şekliyle net olduğunu ifade ederek ara bölgenin statüsünü kuşkuya sokacak herhangi bir eylemi kabul etmelerinin söz konusu olmadığını da vurguladı.

Habere göre Letimbiotis, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Pile konusunda herhangi bir önerisi olup olmadığı sorusuna karşılık ise Jenca’nın adaya gelmesinin önemini vurgulamakla yetindi.

-Jenca bugün Pile’yi ziyaret ediyor

Öte yandan Haravgi gazetesi, Jenca’nın bugün Pile’ye giderek, iki taraf arasında ihtilaf meselesi olan yol hakkında bilgi alacağını yazdı.

Gazete, Jenca’nın bugün Pile’yi ziyaret etmesinin ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’la bir toplantı gerçekleştirerek konu hakkında bilgi almasının beklendiğini aktardı.