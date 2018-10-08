HABER KIBRIS

Pile sizi çağırıyor

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08/10/2018

Pile sizi çağırıyor

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan iki toplumlu Pile Barış Festivali 12 Ekim Cuma günü başlıyor. Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ve Pile Rum Muhtarı Simon Mitides’in önderliğinde gerçekleştirilen festivalin 4’ncüsü için gerekli hazırlıklar yapıldı. 12 Ekim Cuma günü başlayacak olan festivalin finali 13 Ekim Cumartesi günü yapılacak. İki muhtar festival ile iğli bir açıklama yaptı: Bizler Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ve Pile Rum Muhtarı Simon Mitides geleneksel hale getirdiğimiz iki toplumlu festivalimizin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bizleri bu konuda her zaman olduğu gibi bu yıl da organizasyonumuzu destekleyen Barış Gücü ekibine festivalin planlanması ve gerçekleştirmesinde yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Bizler ülkemizin en özel köyü olduğuna inandığımız köyümüzde Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak yaşamaktayız. Bu özel köyde ülkemizin geleceğine örnek teşkil edebilecek bir şekilde huzur ve barış  içerisinde yaşamımızı sürdürmekteyiz.  İnsanlarımızın birbirleri ile daha çok şey paylaşabilmelerine  olanak tanımak , yaşadıkları köyde toplum yaşamına çağdaş insanlar olarak katkı koymalarını teşvik etmek , sosyal ve kültürel olarak birlikte hareket etme yeteneklerini geliştirmelerini arzu etmekteyiz. Bu nedenle yalnız havasını, suyunu  ve sokaklarını değil, sosyal ve kültürel olarak çağdaş toplumların ulaşmış olduğu hoşgörü, saygı ve  modern  toplumların  yaşam standartlarına ulaşmak ve böylesi bir hayatı paylaşmayı arzu etmekteyiz. Köyümüzün yöneticileri olarak bu festivalin  yapılmasının önemini çok iyi bilmekteyiz. Bu nedenle Adamızda yıllardır süregelen  toplumlar arası görüşme ve çözüm çabalarına da,  hem katkı koyabilecek bir potansiyele sahip olması hem de ortak yaşamın karşılıklı saygı ve hoşgörü  ile hareket edilmesi halinde mümkün olabileceğine dair gerçekçi  bir örnek  teşkil edebileceğine inandığımız festivalimiz  dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz.

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TAGS: Pile sizi çağırıyor, haber, kıbrıs,
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