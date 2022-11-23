Pile Türk Kültür Sanat ve Spor Derneği kadınları, organlarını bağışladı

Pile Türk Kültür Sanat ve Spor Derneği kadınları bugün organlarını bağışladılar.

Bugün Mesarya tesislerinde düzenlenen organ bağışı semineri sonrasında dernek üyesi kadınlarımız organlarını bağışladılar.

Hemodiyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği üyeleri ve Başkan Yardımcısı Meral Yükseliş de seminere katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Pile Türk kültür sanat ve spor derneği as başkanı Naime Kerem yaptığı konuşmada, ‘’Her yıl milyonlarca insan organ beklerken yaşamını yitiriyor. Dünyamızda her geçen gün organ bekleyen hastalarmızın sayısı artıyor. Organ bağışı yeterli olmadığı için hastalar kaderleriyle başbaşa kalıyorlar. Ne yazık ki insan, organ bağışını beklerken bağışın önemini anlıyor. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına yardım etmek bizim elimizde. Bu konuda duyarlı olmak hepimiz toplumsal sorumluluğudur, unutmayalim destek olmak da yaşatmak da çok güzel bir duygudur’’.Dedi.

Daha sonra söz alan Hemodiyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Meral Yükseliş bu seminere katılanlara ve böylesi mükemmel bir semineri gerçekleştirenlere ve organ bağışın’da bulunanlara yürekten teşekkür etti.

2015 yılından günümüze kadar 15 kişinin organ bağışında bulunduğunu kaydeden Yükseliş sadece bugün için bağışta bulunanları sayısının 36 olduğunu dile getirdi.

(MHA)

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23/11/2022 15:35