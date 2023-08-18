Pile’de BM ve KKTC arasında geçici uzlaşı

Pile Muhtarı Veysal Güden, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler ile KKTC makamlarının geçici bir uzlaşmaya vardığını açıkladı.

Sabah saatlerinden beridir Pile-Yiğitler yolunun yapımı noktasında BM ve KKTC yetkilileri arasında devam eden gerginlik ve kriz geçici bir uzlaşı ile son buldu. Uzlaşıya göre yapılacak yol çalışması Birleşmiş Milletler’in kontrolündeki noktaya kadar devam edecek ondan sonraki süreç ise diplomasi ile çözülecek.