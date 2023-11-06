Pile’de hareketli dakikalar

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yol Projesinin güzergahında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin parselleme faaliyetlerine başladığını duyurmuştu. Söz konusu faaliyet bugün KKTC topraklarına kayması nedeniyle bölgede hareketli dakikalar yaşanıyor. Haber Kıbrıs’a konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bölgeye asker ve polisin geldiğini, kimsenin KKTC topraklarına girmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Söz konusu tartışmanın Çayhan düzlüğü üzerinde yaşandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Bebek sosyal medya hesabı üzerinden “Pile’den günaydınlar görevimizin başındayız. Bizim olan bizim olarak kalacak” mesajı verdi.

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