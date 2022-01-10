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Pile'de kuş aktivistlerinin aracına patlayıcı konuldu

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10/01/2022

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Pile'de kuş aktivistlerinin aracına patlayıcı konuldu

Pile’de dün saat 18.00 sularında, “CABS (Committee Against Bird Slaughter)” aktivistlerine ait bir araca, kimliği belirsiz şahıslar tarafından patlayıcı konulduğu bildirildi. 

CABS aktivistlerinin, Güney Kıbrıs'ta pulya avcılığına karşı olduğu ve eylemler düzenlediği biliniyor.

Alithia gazetesi, araca konulan patlayıcının büyük ihtimalle çatapat olduğunu ve aracın ön camının hasar gördüğünü yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

10/01/2022 14:27
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