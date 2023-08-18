Pile’de yaşanan gerginlik Türkiye basınında gündem oldu.

TRT'de yer alan haber ise şöyle;

"BM, KKTC'de yol projesini engellemek istedi. Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin yapılacağı alana beton bloklar yerleştirdi. Araçlarını KKTC topraklarına park etti. KKTC güvenlik güçleri, BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı, BM askerlerini bölgeden uzaklaştırdı.

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

"İnsani bir proje"



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacağını duyurdu.

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek "Rum’un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır" dedi.

"Projeden geri dönmeyeceğiz"

Ertuğruloğlu KKTC'nin bir yerden toprak çalma niyeti olmadığını vurguladı:

Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız.

25 yıldır bekliyor

Projeye göre Pile-Yiğitler kara yolunun toplam uzunluğu 11,6 kilometre olacak. Yolun ilk 7,5 kilometrelik kısmı Yiğitler sınırları içerisinde, 4,1 kilometrelik kısmı da Pile köyü sınırları içerisinde kalacak.



KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada 25 yıldır Türk tarafının, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'yle ilgili olarak yapıcı tutumu, iyi niyeti ve bu yöndeki çağrılarının karşılık görmediğine dikkat çekilmişti.



"Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede (Yeşil Hat) yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile, insani boyutu tarafımızca defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler Yolu konusunda, bugüne kadar yürüttüğümüz istişareler sonuçsuz kalmıştır. Ada’da Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG’den bu hususta yapıcı ve işbirliğine açık bir tutum benimsemesini bekliyoruz."

Pile köyünde yaşayan vatandaşların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgelerine hiçbir gümrük kontrolünden geçmeden ve İngiliz Egemen Üs Bölgeleri'nde hiçbir kısıtlayıcı önleme tabi tutulmadan gidebildiklerine, buna karşın KKTC'ye ulaşımda vatandaşların kısıtlama ve kontrole tabi tutulduğu hatırlatılan açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin tamamen insani nedenlerle hazırlandığına dikkat çekildi.



BM projeye karşı açıklama yaptı

KKTC ile GKRY arasındaki sınırda görev yapan BMBG, KKTC tarafının yaptığı çalışmaların izinsiz olduğu iddia edilerek BM'nin önceliğinin tampon bölgede gerilimlerin önlenmesi ve statükonun sürdürülmesi olduğu savunuldu.

Pile köyünün durumu

KKTC ile GKRY'yi ayıran sınırdaki BM kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerine kurulu Pile köyü, Türkler ve Rumların ortak yaşadığı karma köy olarak biliniyor.

Özel bir duruma ve statüye sahip Pile köyü, Türk ve Rum 2 muhtar tarafından eş güdüm içerisinde yönetiliyor ve köyün güvenliği BM tarafından sağlanıyor.

KKTC ve GKRY yasalarının birlikte geçerli olduğu köy, Kıbrıs'ta Yeşil Hat üzerinde bulunan 4 köyden biri olmasına rağmen Türkler ve Rumların birlikte yaşamalarından dolayı önem taşıyor."