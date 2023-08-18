Pile'de yaşanan gerginlikte ikisi ağır olmak üzere üç barış gücü askeri yaralandı

Yiğitler-Pile yolu projesinde sabahın ilk saatlerine KKTC güçleri ve BM arasında başlayan gerginlik, gün boyu devam etti. Yaşanan gerginlikte üç UNFICYP Barış Gücü askeri hastaneye kaldırıldı.

UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KHA) yaptığı açıklamada ikisi ağır olmak üzere üç barış gücü askerinin yaralandığını söyledi. Sıddık açılamada "Bir Barış Gücü askeri başından yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı