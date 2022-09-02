Pilidu’ya göre Kronos-1 yatağı tek başına yeterli

Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan ve ENI şirketinin sondaj yaptığı “Kronos-1” yatağındaki doğal gaz miktarının tek başına ticari anlamda yeterli olduğunu iddia etti.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun ülkesinin sözde MEB’inde yer alan ve İtalyan ENI şirketinin sondaj yaptığı “Kronos-1” yatağında bulunan 2 milyar 500 milyon ayak küplük (fit küp) doğal gaz miktarının, tek başına sürdürülebilir bir kaynak olarak varsayıldığını söylediğini aktardı.

Bunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Pilidu, akabinde “Zeus” yatağındaki sondajın sonuçlarının beklendiğini ve doğal gaz miktarının artmasının “Kıbrıs ve AB’ye doğal gaz sağlanması için daha büyük imkanlar sunacağını belirtti.

Pilidu, böyle bir gelişme durumunda, sadece Mısır’a doğal gaz gönderilmekle yetinmeyip Kıbrıs’a doğal gaz getirilmesini ve 2050 yılına kadar daha ucuz doğal gaz edinmeyi sağlayacak bir yüzer sıvılaştırma terminali ve AB’yle daha iyi bir anlaşma yapılma imkanının doğacağını da vurguladı.

Açıklamasında EastMed projesine de değinen Pilidu, “projenin sürdürülebilir olabilmesi için kendilerinin doğal gaz miktarının yeterli olmadığını, İsrail’in de yeterli miktarda doğal gaz taahhüdünde bulunması gerektiğini” sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



02/09/2022 10:25