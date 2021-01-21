Pilli: 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı!

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21/01/2021

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Pilli: 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2980  olduğunu, 10'u yerel 12 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

21 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2980 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21   

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 376.585

Toplam Vaka Sayısı: 1983 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1734

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

21/01/2021 19:23
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