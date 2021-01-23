Pilli: Salı günü Pfizer Biontech için yeni aşılamalar başlayacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pazartesi Avrupa Birliği’nden 1170 doz Pfizer Biontech aşısının daha geleceğini ve Salı gününden itibaren yeni aşılamaların başlayacağını açıkladı.

Bugün Pandemi Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi'nde Sinovac aşılanmasına devam edildiğini bildiren Pilli, yarın bu merkezlere ek olarak Girne Akçiçek Hastanesi'nde de Sinovac aşılama uygulaması yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılarla ilgili yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği tarafından gönderilen ve 65 yaş üzeri kişilere yapılan 1080 doz Pfizer Biontech aşısının yapımının dün tamamlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1170 doz Pfizer Biontech aşısının daha Pazartesi günü Avrupa Birliği’nden teslim alınacağını ve salı gününden itibaren Pfizer Biontech için yeni aşılama başlayacağını bildirdi.

Bugün Pandemi Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi'nde Sinovac aşılanmasına devam edildiğini kaydeden Bakan Pilli, yarın bu merkezlere ek olarak Girne Akçiçek Hastanesi'nde de Sinovac aşılama uygulaması yapılacağını açıkladı.

Pilli, ayrıca evde aşı yaptırmak isteyen ve merkezlere başvuramayacak olan ileri yaştaki kişiler için kayıtlar alındığını ve hafta içinde Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimlere müracaat yapmalarının yeterli olacağını da belirterek aşılar yerel yönetimler ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde randevu usulü yapılacağını duyurdu.

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23/01/2021 14:59