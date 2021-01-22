Pilli: 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı!

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22/01/2021

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Pilli: 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2037  olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini,  19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

22  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2037 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 11

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 378 .622

Toplam Vaka Sayısı: 1997

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1753

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 232

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 177 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

22/01/2021 19:33
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