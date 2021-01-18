Pilli: 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı!

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18/01/2021

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Pilli: 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2517  olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını,15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu  ile ülkemize geldiğini,

11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

18 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2517    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: yok

Yerel Vaka Sayısı: 11   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15  

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 369.310

Toplam Vaka Sayısı: 1921

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1672

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 192   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

18/01/2021 19:39
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