Pilli: 15-20 hemşire daha acil olarak alınabilir

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım bölümünün dolmasıyla ilgili konuşan Pilli, “Kışa giriyoruz dünyada olduğu gibi bizde de solunum yolu hastalıkları artıyor. Vakalar 300’ü aştı ancak düşüşe geçti. Pandemi Hastanesi dönemimizde yapıldı. Altyapı güçlendirildi. 24 yoğun bakım yatağımız var. 12 yatak kapasiteli bölüm açabiliriz. Solunum cihazı sıkıntısı yoktur, kullanılmayı bekleyen solunum cihazlarımız var” dedi.

Sağlıkta sistem kurulması ve reform yapılması gerektiğini savunan Pilli, “12 hemşire sayısı nereden çıktı biz biliyoruz. Yoğun bakım hemşireleri görevlendirilecek. 8 hemşire oraya yönlendirildi. Seferberlik dönemindeyiz. Tüm hemşireler göreve gelmelidir. Yoğun bakım hemşiremiz yoktur. 15-20 hemşire daha acil olarak alınabilir” şeklinde konuştu.

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30/11/2021 15:26