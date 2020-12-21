Pilli: 17 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3521 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

21 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3521

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 7

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 301.728

Toplam Vaka Sayısı: 1412

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1225

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 181

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 126

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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21/12/2020 19:05