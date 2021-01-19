Pilli: 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı!

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19/01/2021

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Pilli: 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2662   olduğunu, 18'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2662   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 18  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21   

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 371.972

Toplam Vaka Sayısı: 1944

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1693

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 240 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 181   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

19/01/2021 20:01
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