Pilli: 21 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3586 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 22 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 3568 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 Yerel Vaka Sayısı: 14 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5 Bugün Kaybedilen Hasta: Yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 305.296 Toplam Vaka Sayısı: 1433 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1230 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 197 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 142 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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22/12/2020 18:56