Pilli: 26 pozitif vakaya rastlandı!

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05/01/2021

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Pilli: 26 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3073 olduğunu, 14'ü  yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

5 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3073    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  7

Yerel Vaka Sayısı: 14    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 338.560   

Toplam Vaka Sayısı: 1692

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1430 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 253     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 208  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

05/01/2021 19:00
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