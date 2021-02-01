Pilli: 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı!
01/02/2021
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157 olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 35
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115
Toplam Vaka Sayısı: 2371
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14