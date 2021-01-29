Pilli: 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandı!

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29/01/2021

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Pilli: 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3308   olduğunu, 45'i yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını , 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 45 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 2 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

29  Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3308 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 47  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 45   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:16

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 398.997  

Toplam Vaka Sayısı: 2255 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1850

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 391

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 105  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 277

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

29/01/2021 19:37
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