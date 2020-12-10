Pilli: 4’ü yerel 12 pozitif vakaya rastlandı!

ads
10/12/2020

ads
Pilli: 4’ü yerel 12 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1470 olduğunu, 12 pozitif vakaya  rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden bir hastanın yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

10 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1470

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen vakalar - 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1  

Yerel vakalar - 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 281.291

Toplam Vaka Sayısı- 1235

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1095

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 134

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 104

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

10/12/2020 19:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: kktc sağlık bakanlığı, ali pilli, sağlık bakanı ali pilli kktc korona virüs, kıbrıs korona virüs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.