Pilli: 4’ü yerel 12 pozitif vakaya rastlandı!
10/12/2020
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1470 olduğunu, 12 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden bir hastanın yoğun bakıma alındığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce pozitif çıkan vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
10 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1470
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen vakalar - 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar - 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 16
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 281.291
Toplam Vaka Sayısı- 1235
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1095
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 134
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 104
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1