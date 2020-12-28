Pilli: 9 Eylül İlkokulu’ndaki vaka sayısı 6’ya yükseldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de yayınlanan Manşet programında açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında telefon bağlantısıyla katılan Ali Pilli, 9 Eylül İlkokulu’nda tespit edilen pozitif vaka sayısının 6’ya yükseldiğini belirten Bakan Pilli, vakaların 5’inin öğretmen, birinin öğrenci olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, temaslı takip sürecinin doğru işlemesi adına tedbir amaçlı olarak 9 Eylül İlkokulu’nda eğitime ara 0verildiğini, ancak şu an itibariyle tüm okulların tedbir amaçlı kapatılmasının sözkonusu olmadığını söyledi.

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28/12/2020 12:33