Pilli: Açıklanan vakalar yeni dalganın habercisi

Sağlık eski Bakanı Ali Pilli, dün açıklanan vakaların yeni bir koronavirüs dalgasının habercisi olduğunu belirterek, "Tedbirleri artırın" çağrısı yaptı

Ali Pilli'nin açıklaması şöyle:

Deneyimlerimiz açıkça ortaya koymaktadır ki, bugün erişilen vaka seviyesi, sözde de olsa yarı kapalı olmamıza rağmen yeni bir dalganın da habercisi. Bu da bişeylerin doğru yapılmadığının göstergesi. Tedbiri elden bırakmamak, yanlış giden unsurları ciddiyetle ele almak lazım. Hatta tedbirleri bir miktar da artırmakta fayda var. Başımıza gelebilecek en kötü şey sağlık sisteminin taşıyamayacağı büyüklükte bir vakanın üstelik de bir anda sağlık sistemini çökertmesi olur. Bu da bizi İtalya’ya çevirir. Ekonomik faaliyetler elbette çok önemli, yeni bir kapanma dönemi elbette bize ciddi zararlar da verebilir ancak bu birkaç gün son derece önemlidir. Bu günleri doğru yönetemezsek, kapanma kararını hükümet olarak almasak da virüs bize zorla aldırır. Halkımıza açık çağrımdır, tedbiri elden bırakmayın, kimsenin sizi korumasını beklemeden öncelikle siz kendinizi koruyun. Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ve kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durun. Hep birlikte sağlıklı nice günlere...

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06/04/2021 09:04