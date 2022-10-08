"Halkımıza hizmet için buradayım"

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08/10/2022

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"Halkımıza hizmet için buradayım"

Eski Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 Ekim’den itibaren Güzelyut’taki kliniğinde hasta kabulüne başlayacağını duyurdu

Pilli, "Halkımıza hizmet için buradayım" görseli de paylaştı.

Pilli'nin paylaşımı şu şekilde:

"12/10/2022 tarihinden itibaren Güzelyut’taki  kliniğmde hasta kabulüne  başlayacağımı tüm halkımın bilgisine getirir saygılar sunarım.

Çalışma saatleri;

ÇARŞAMBA ,PERŞEMBE,CUMA

Öğleden önce:saat 10:00-13:00

Öğleden sonra;saat 15:00-18:00

CUMARTESİ:

Öğleden önce; saat 10:00-13:00"

08/10/2022 18:11
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TAGS: "Halkımıza hizmet için buradayım"
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