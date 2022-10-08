"Halkımıza hizmet için buradayım"
08/10/2022
Eski Sağlık Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 Ekim’den itibaren Güzelyut’taki kliniğinde hasta kabulüne başlayacağını duyurdu
Pilli, "Halkımıza hizmet için buradayım" görseli de paylaştı.
Pilli'nin paylaşımı şu şekilde:
"12/10/2022 tarihinden itibaren Güzelyut’taki kliniğmde hasta kabulüne başlayacağımı tüm halkımın bilgisine getirir saygılar sunarım.
Çalışma saatleri;
ÇARŞAMBA ,PERŞEMBE,CUMA
Öğleden önce:saat 10:00-13:00
Öğleden sonra;saat 15:00-18:00
CUMARTESİ:
Öğleden önce; saat 10:00-13:00"