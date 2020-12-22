Pilli: Aşı konusunda rahat olun

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de açıklamalarda bulundu.

Ali Pilli Pandemi hastanesi hakkında konuşarak, “Hastanenin elektrik sorunu vardı. Geçici elektrik kullanılıyordu. Kalıcı elektrik bağlanmasıyla sorun çözülmüş olacak” dedi.

Mevcut yapıyı bozmadan pandemi hastanesini devreye alacaklarını anlatan Pilli, çalışma düzenini bozmamak için hastanenin bölümlerini sırayla açacaklarını vurguladı.

Pilli, test kitleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Ülkede ihaleler bitmez. Test kitlerini Türkiye üzerinden alıyoruz. Yarın 16 bin kit geliyor. 50 bin sipariş verdik 50 bin test kiti siparişi daha vereceğiz” dedi.

Aşılarla ilgili Güney Kıbrıs’tan talepte bulunulmadığına vurgu yapan Pilli, “İki toplumlu sağlık teknik komitesiyle çalışmaları beraber götürüyoruz. Bir kısım bize aşı vereceklerini söylediler sayı sordular. AB bize aşı verirse ayrı devlet olduğumuzu bilerek KKTC’ye vermiş olacak. AB’den gelecek aşının sayısı ve kaç para olduğu belli değil. Sağlıkta siyaset yoktur bize aşı vermek isterlerse alırız. Fiyatı uygunsa da alırız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu anlatan Pilli, “Aşı ile ilgili birlikte yol haritası çizdik. Klasik ve modern aşı yöntemleri var. Yan etkileri araştırılıyor. İki aşının da yüzde 90’lara varan faydası var. Aşı önemlidir hastalıkları yok eder" diye ifade etti.

Aşılarla ilgili altyapı ve personelin ülkede var olduğunu anlatan Pilli, "Pfizer eksi 70’lerde saklanması gereken modern bir aşıdır. Aşıların saklanması konusunda altyapımız var ancak gerekirse artırırız. 300-400 bin doz gelmesi beklenir. Aşılama konusunda sağlık çalışanları, hemşireler yaşlılar, kronik hastalara, toplu yaşayan ve çalışanlara öncelik verilecek. Aşı konusunda vatandaş rahat olsun. Aşılar bizden” diye konuştu.

1 Temmuzda sıfır vaka varken, önlemlerin azaltıldığını ve yurtdışına açılım yapıldığını anlatan Pilli, Vakalar artmıştır ve açılırsak toplu alanlarda vakalar patlayacak. Varsın yılbaşını herkes evinde geçirsin ama 2021'i kaybetmeyelim” dedi.

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22/12/2020 13:21