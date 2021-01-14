Pilli: Aşılamayı Mart'ta bitirmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Günaydın Haber Kıbrıs’a telefon bağlantısıyla katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Ali Pilli, aşılama programının Şubat sonu veya mart başı gibi tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ali Pilli, “Küçük bir ülkeyiz aşılamayı bitirmek kolaydır. Aşılar düzgün gelirse Şubat sonu ve mart başı gibi aşı planının tamamlanmasını planlarız. Nisan’da turizmin başlatılması ve turizmcilerin planlarına başlamalarınız isteriz. 1 Nisan gibi ülkede turizmin başlatılmasını hedefliyoruz. Turistler de ülkeye aşı kartıyla gelecek” dedi.

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14/01/2021 09:25