Pilli: Aşılarla ilgili yol haritası netleşti

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT Ana Haber bülteninde koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, son günlerde yerel vakalarda artış olduğuna dikkat çekerek, Bakanlık olarak tedbirleri artırdıklarının altını çizdi.

Pilli “Biz Bakanlık olarak tedbirleri artırdık. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de gerekli denetimleri ve gerekli olan tedbirleri almıştır. Şuanda yerel vakaları kontrol altına lamaya çalışıyoruz. Bunun içinde herkesten yardım istedik. Kişisel önlemler çok önemlidir. Önemli olan kişinin önlemlerini alarak Sağlık bakanlığı ile beraber bunu önlemektedir.

Biz buna inanıyoruz yeter ki herkes elini taşın altına koysun, kendine düşen görevi yapsın. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son toplantıda herhangi yeni bir karar almadı. Eğer gerekirse her an toplanabilir. Şuanda herhangi bir yeni karar yok. Alınan önlemler şuan için yeterli” dedi.

Bakan Pilli, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde şuanda hiçbir su sıkıntı olmadığını söyleyerek, günlük yapılan testlerde de herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını kaydetti.

Herhangi bir şikayeti olmayanların hastaneye gitmesine gerek olmadığının da altını çizen Bakan Pilli, Kovid-19’da en önemli olanın temaslı takibinin yapılması olduğunu kaydetti. Pilli “Temaslılar ne kadar erken bulunup izole edilirse yayılma o derece fazla önlenecek. Biri pozitif olduğu zaman, temaslılarını kesinlikle söylemelidir. Temaslılar da gerekli yerlere bilgi vermelidir” dedi.

Bakan Ali Pilli aşı konusuna da değinerek, aşılarla ilgili yol haritasının netleştiğini kaydetti.

Pilli “Aşıların geliş tarihlerinin henüz belli olmadığını ancak aşıların ülkeye geldiği an itibarı ile saklanması yönünde altyapının oluşturulduğunu, aşıların öncelikli olarak kimlere yapılacağının da saptandığını söyledi. Aşılarla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktur” dedi.

“Sözleşmeli 12 doktor alınacak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, acil durum hastanesinin de önümüzdeki hafta içinde tam anlamı ile faaliyete geçeceğini söyleyerek, pandemi bölümünde çalışan sağlık personelinin de buraya kaydırılacağını kaydetti.

Sözleşmeli olarak alınacak 12 doktorun için de çalışmaların yapıldığını kaydeden Bakan Pilli, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bunu gündeme getireceğini vurguladı.

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18/12/2020 21:28