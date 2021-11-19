Pilli: Aşıya rağbet arttı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Özyalçın Aşı ve PCR Merkezi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu ile birlikte Acil Durum Hastanesi’ne ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunana Bakan Pilli, hastane başhekimleri ve sağlık personelinden bilgiler aldı.

Bakan Pilli, yaptığı çağrılar sonrasında son bir kaç gün içerisinde halkın özellikle aşı olmaya rağbet gösterdiğini, bu nedenle duyarlılık gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Salgınla mücadelede en önemli silahımızın aşı olduğunu anımsatan Bakan Pilli, göreve geldiği günden bu yana aşı sayısının giderek artmaya başladığını, ay sonuna kadar aşı sayısının en yüksek seviyeye çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Pilli, geçtiğimiz yıl gribal enfeksiyon salgınının olmadığını, bunun nedeninin ise herkesin özellikle maske kullanımına dikkat etmesi nedeniyle olduğunu, kış aylarına girdiğimiz bu günlerde ise maalesef gribal enfeksiyonlarda ciddi bir artış gözlemlediğini, ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgını önleyebileceğimizi kaydetti.

Kurallara uyulduğu müddetçe Sağlık Bakanlığı olarak kendilerine düşen görevi yapacaklarından kimsenin kuşku duymaması gerektiğini dile getiren Bakan Pilli, halkımızın desteği ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ile birlikte salgınla mücadelede istediğimiz seviyeye gelebileceğini söyledi.

Bakan Pilli’ye ziyaretlerinde Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz eşlik etti.

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19/11/2021 15:39