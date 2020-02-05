Pilli: Biz alabileceğimiz önlemleri aldık

Sağlık Bakanı Ali Pilli Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Coronavirüsü ile ilgili ne gibi önlemler alındı sorusu üzerine Ali Pilli şöyle konuştu: Coronavirüsü Avrupa’ya kadar geldi. KKTC için ne gibi önlemler alındı? Genel olarak bir güvensizlik var, ne söylemek istersiniz? Üzülüyor musunuz? Beni eleştiren herkesi ben olumlu olarak görüyorum. Yeter ki yapıcı eleştiri olsun. Tüm eleştirileri araştırıyorum ve üzerine gidiyorum. Sağlıkta siyaset olmaz. Hepimizin bu sağlığa ihtiyacı var.

Coronavirüsü, sınır tanımaz. En iyi önlemleri alsanız bile girecekse gireri. Yeni tip coronavirüsü yeni bir vürüstür. Bu virüs haybnvandan insana geçen bir virüstür. İnsanı çok rahat etkiliyor ölüme kadar götürüyor. Bu virüs hakkında kimse henüz yeteri kadar bilinç sahibi değil. Yayılma şekli bile daha tartışılıyor. Bu salgını Dünya Sağlık Örgütü bu kadar hızlı dağılacağını tahmin etmedi. Eğer bu kadar yüksek seviyede salgın olacağını tahmin etselerdi hiç yayılmazdı.

Bizim ülkemizde de bazı önlemler almaya çalışıyoruz. Bu tip salgınlar olduğunda alınacak tedbirler bellidir. Belli bir program vardır. Biz bu virüsü takip ediyoruz. İlk andan beri tüm paydaşlarımızla tedbirler almaya başladık. Günün şartlarına göre bu tedbirler daha ileriye götürülebilir. Havalimanına koyduğumuz termal kamerlar ile takip ediyoruz.

Girne’de ve Gazimağusa’da limanlara termal kameralar yerleştiriyoruz. O bölgelerde de önlemler alıyoruz. Aldığımız önlemelr sadece coronavirüsü ile ilgili değil. Bundan 5 yıl sonra yine böyle bir salgın yaşanırsa bizim hazırlığımız tam.

05/02/2020 16:33