Pilli: Bugün vakalarda artış bekleniyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu.

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04/02/2021

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Pilli: Bugün vakalarda artış bekleniyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarının  hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu.

Pilli, “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” dedi.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. An itibariyle Lefkoşa  Fuar Merkezi, Güzelyurt  ve Girne'de  PCR test  alanlarında bulunanların testlerinin yapılacağı ancak yoğunluktan dolayı yeni  kayıt alınmayacağı kaydedildi. 

 

04/02/2021 11:52
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TAGS: ali pilli, sağlık bakanı, koronavirüs, covid-19
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