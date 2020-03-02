Pilli: Bütün tedbirleri alarak hastaneyi en kısa sürede açacağız

Mecliste konuşan, Sağlık Bakanı Ali Pilli de eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, İdlib’de kaybedilen şehitlere ve hastane yangınında kaybedilen hastalara Allah’tan rahmet dileyerek, yaslı ailelere başsağlığı diledi.

Hastane yangını hakkında bilgiler paylaşan Bakan Pilli, sevklerin hastaların durumuna göre yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, yangın konusunda herkesin çok duyarlı olduğunu belirterek, tahliye sırasında plan ve program olmasaydı kayıpların çok daha fazla olacağını kaydetti.

Anjiyo bölümünden çıktığı varsayılan yangının, acil olan yerlerden hastaların hızlıca çıkarılmasının büyük bir başarı olduğunu, yapılan işlerin planlı olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, herkesin görevini başarıyla icra ettiğini söyledi.

Hayatını kaybeden hastalar için çok üzgün olduklarını ifade eden Bakan Pilli, yangından itibaren hastanenin bir an önce hizmet verebilir hale gelebilmesi için çalışmaya başlandığını, Cumartesi günü hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Hastanenin, MapFree tarafından sigortalı olduğunu, her bir servisin ayrı ayrı, tıbbi araç gerecin hepsinin sigortalı olduğunu, bazı bölümlerin ve araç gerecin tamamen yandığını, bazılarının kısmen yandığını veya dumandan, sudan etkilenen cihazlar bulunduğunu anlatan Bakan Pilli, teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, bunların tespitinden sonra da sigortanın bu hasarı karşılayacağını, yükümlüğü neyse yapacağını söyledi.

İlk günden itibaren, kurum ve kuruluşların kendilerine yardım için koştuğunu söyleyen Bakan Pilli, kendilerinin kimseden bağış talep etmediğini, ancak bu talepler kendilerine gelince, kendilerinin de bağışların toplanabilmesi için hesap açtıklarını anlattı.

Yanan bölümün temizlenmeye başladığını da anlatan Pilli, yanan ekipman temizlendikten sonra, Planlama İnşaat Dairesi’nin binanın ne kadar hasar gördüğünü tespit edeceğini, kendilerinin de bunun takipçisi olacağını kaydetti.

Sadece yanan bölümlerin değil, diğer bölümlerin de elden geçirileceğini, bunun da bağışlarla yapılacağını aktaran Bakan Pilli, açılan bölümler hakkında bilgi verdi.

Açılacak diğer bölümlerin bu akşam netleşeceğini, açılan bölümlerin tedbirlerinin de alındığını söyleyen Bakan Ali Pilli, koronavirüs konusunda laboratuvar tetkikleri konusunda bir sıkıntı olmadığını, kite ve personel konusunda sıkıntı bulunmadığını söyledi.

Havalimanı ve deniz kapılarında gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Bakan Pilli, bir soru üzerine yangın tatbikatını kendilerinin yapmadığını, polis tarafından yapıldığını kaydetti.

Yangın sonrasında radyoaktif madde ölçümleri yapıldığını, güvenlik tedbirleri alınmadan hiçbir bölümün açılmayacağını ifade eden Bakan Pilli, “Biz kararlıyız, bütün tedbirleri alarak hastaneyi en kısa sürede açacağız” dedi.

Yangının nedenin henüz bilinmediğini söyleyen Bakan Ali Pilli, bakanlık olarak gerekli kamuoyu bilgilendirmesinin en kısa zamanda yazılı olarak yapılacağını kaydetti.

02/03/2020 15:41