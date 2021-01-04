Pilli: Casinolara vatandaşın girmesi zaten yasak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Covid-19 önlemlerine uyulmaması ve denetimlerin yapılmaması eleştirilerine cevap verdi

Ali Pilli, bakanlık olarak getirdikleri tedbir ve yasaklara kimilerinin uyduğunu kimilerinin ise uymadığını belirterek, tespit edilenleri şikayet ettiklerini ifade etti.

Eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yılbaşı gecesi toplu kutlama yapılmaması adına bir takım kararlar aldıklarını ancak KKTC vatandaşlarının casinolara girmesinin yasak olması nedeniyle böyle bir seçeneği düşünmediklerini söyledi.

KKTC vatandaşlarının zaten casinoya alınmaması gerektiğini, bunun da Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmadığını belirten Pilli denetimlerin artırılacağını kaydetti.

Özellikle kumarhanelerde yılbaşı akşamı sosyal medyaya da yansıyan kalabalık eğlence görüntüleri hakkında konuşan Pilli, “Bir otelde yapılan ve medyaya düşen yılbaşı eğlencesinin takibini yapıyoruz. Sonuçta bu ülkede kumar yasak değil. Bu Sağlık Bakanı’nın sorunu mu? “Kumarhanelere KKTC vatandaşlarının girmesi yasaktır. Kumarhanenin almaması gerekir bu insanları. Biz yasakları koyduk, büyük eğlence olmasın, herkes evine gitsin diye. Yani otellerde zaten çok turist yoktu. Biz KKTC vatandaşlarının otellere ve kumarhanelere gideceğini düşünemedik. Ama oraların sahipleri almayacaktı bu insanları oraya, bu bizim sorunumuz değil” ifadelerini kullandı.

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04/01/2021 14:50