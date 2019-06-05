Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’ni Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Şeker Bayramı dolayısıyla Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Bakan Pilli, ziyarette hastane personeli ve hastalarla bayramlaşarak, Başhekim Zafer Hıdıroğlu’ndan hastanenin son durumuyla ilgili bilgi aldı. Başhekim Hıdıroğlu, ziyaretinden dolayı Bakan Pilli’ye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

“DAHA DA GELİŞTİRİLECEK”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli de yaklaşık 30-35 yıldır hizmet verdiği Güzelyurt bölgesindeki sorunları iyi bildiğini belirterek, hükümet olarak yıllardır ihmal edilmiş olan Güzelyurt ve Lefke bölgesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Güzelyurt ve Lefke bölgesini sağlık alanında bir bütün olarak gördüklerini kaydeden Pilli, Güzelyurt Hastanesi’nin en kısa sürede bitirileceğini ve tarihi öneme sahip Cengiz Topel Hastanesi’nin de daha da geliştirileceğinin sözünü verdi.

Pilli, hedeflerinin Güzelyurt Hastanesi bittikten sonra Cengiz Topel Hastanesi ve Lefkoşa Devlet Hastanesi ile altyapı, doktor, personel yönünden işbirliği içinde çalışmasını sağlamak olduğuna işaret ederek, sağlık çalışanlarının tüm bölgelerde özveriyle çalıştığını görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Ziyaret edemediği sağlık merkezlerindeki personelin ve hastaların da bayramını kutlayan Pilli, ülkemize yakışır bir sağlık sistemini oluşturmak için çalışacağını söyledi.