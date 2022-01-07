Pilli: Covid-19 ile mücadelede denetimler artmalı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Toygar da hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son günlerde artan vakalar nedeniyle tedbirlerin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Vakalar arttıkça sağlık sistemine yük biniyor" dedi.

Covid-19 kurallarının denetlemelerinin iyi gitmediğini anlatan Pilli, ilçe yönetim kurulları, belediyeler ve kaymakamlıklarla beraber hareket edilmesi gerektiğini savundu.

Hastalığın eskisi gibi ağır olmadığını ancak tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine işaret eden Pilli, "Pandemi bir savaştır galip çıkmak için herkes elini taşın altına koymalıdır" ifadelerini kullandı.

Pilli ayrıca pozitif hastaların aranması ve takibi yönünde bakanlık personelinin seferber edildiğini kaydetti.

Ali Pilli’nin konuşmasından satırbaşları:

Vakalar artıyor tedbir alınması lazım vakalar arttıkça sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına yük biniyor.

Vakaların aşağıya çekilmesi ve halkı hastalıktan korumak için denetlemeleri artırmamız gerekiyor. Denetlemeler iyi gitmiyor. İlçe yönetim kurulları belediyeler ve kaymakamlıklarla çalışmamız gerekmektedir.

Sağlık çalışanları, vakaların temaslılarını aramaya başladı.

Covid-19 daha hafif seyrediyor. Tedbirler alınmalı denetimler yapılmalı. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Semptom olsa bile daha hafif geçiyor. Ancak bu böyle gidecek demek değildir. Kronik vakaları halen bu hastalık etkiliyor. Tedbirler artırmak ve denetlemeleri mutlaka yapmak gerekir.

Hep beraber herkese düşen görevi gerek yerel yönetimler gerek kaymakamlıklarımız ve bizlerin bunda daha duyarlı olması gerekiyor. Hepimiz birlik beraberlik içinde hareket etmezsek bu işler yürümez.

Pandemi bir savaştır galip çıkmak için herkes elini taşın altına koymalıdır. Halkımız maalesef hiçbişey yokmuş gibi hareket ediyor.

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07/01/2022 14:24