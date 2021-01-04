Pilli: Cumhurbaşkanına kurallara uymasını ileteceğim

ads
04/01/2021

ads
Pilli: Cumhurbaşkanına kurallara uymasını ileteceğim

Sağlık Bakanı Ali Pilli, meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kurallara uymasını ileteceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Gaziveren’de birde fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta bulunan 9 kişinin maske takmaması sadece Ersin Tatar’ın maske takması tepkilere neden olurken konu mecliste de tartışıldı. CTP milletvekili Asım Akansoy’un sorusu üzerine konuşan Pilli, herkesin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekerek “Ben cumhurbaşkanına ileteceğim” ifadelerini kullandı.

04/01/2021 15:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Ali Pilli, meclis, ersin tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.